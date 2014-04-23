واشنطن تسلم مصر 10 آباتشي لمحاربة الإرهاب في سيناء

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستسلم مصر 10 طائرات هليكوبتر أباتشي لدعم عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء. وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون يوم الثلاثاء إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي بالقرار في إتصال هاتفي، قائلاً إن طائرات الهليكوبتر ستدعم عمليات مصر لمكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف كيربي قائلاً في بيان "أوضح الوزير أننا نعتقد أن طائرات الهليكوبتر الجديدة هذه ستساعد الحكومة المصرية في التصدي للمتطرفين الذين يهددون الأمن الامريكي والمصري والإسرائيلي."

يأتي هذا في وقت تشهد منطقة سيناء، بشكل شبه يومي هجومات وعمليات ارهابية تنفذها مجموعات تحمل مسميات مختلفة، إلا أنها تستهدف بشكل عام عناصر القوى الأمنية والشرطة المصرية.