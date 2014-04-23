"أجناد مصر" تتبنى استهداف العميد زكي في "6 أكتوبر"

تبنت جماعة "أجناد مصر"، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، التفجير الذي استهدف العميد في قطاع الأمن المركزي أحمد زكي اليوم في القاهرة.

وأوضحت الجماعة في بيانها أن هذا التفجير الذي تم من خلال "عبوة لاصقة" يأتي ضمن ما أسمته حملة "القصاص حياة".

وأشار البيان إلى أن عناصر الجماعة تمكنوا من رصد العميد زكي وتصويره، وقاموا بزرع عبوة ناسفة في سيارته بطريقة لا تكتشف حتى لو بقيت فترة طويلة، وتم تفجيرها بعد اختيار الزمان والتوقيت المناسب.

وذكر البيان أن العميد زكي كان يستقل سيارة صغيرة لا يظهر عليها أي علامة تدل على انتمائه لجهاز الشرطة، وكان يتحرك متخفياً في أوقات وأماكن مختلفة لدواعٍ أمنية، لكن عناصر "أجناد مصر" تمكنوا رغم ذلك من استهدافه.

وكان العميد زكي قد أصيب، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة زرعت أسفل سيارته بالقرب من منزله في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وتوفي زكي أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى الشرطة في منطقة العجوزة.