داخلية مصر: صحيفة زجت بزوجات ضباط بفضيحة "الكاراتيه"

أعلن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة تقدم، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد جريدة "الشعب" الموالية للإخوان لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، حول ما نشر على موقع الجريدة الإلكتروني في 15 أبريل الجاري، وتضمن ادعاءات كاذبة حول تورط أقارب بعض ضباط وزارة الداخلية في علاقة آثمة مع مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة.

وأضاف أن النشر جاء منافياً للحقيقة، وكاشفاً سوء قصد الموقع الإخباري، الذي يروج لفكر جماعة الإخوان المسلمين، وحاد عن معايير المهنية الصحافية ليطعن افتراء في أعراض العائلات، ما يُعد خدشاً للشرف، وإهانة للشرطة ورجالها.

وكانت الصحيفة التي يترأسها مجدي أحمد حسين، القيادي في تحالف دعم الشرعية والمروجة لفكر جماعة الإخوان، قد نشرت موضوعات أرفقتها بصور مفبركة عن تورط زوجات قضاة وضباط شرطة في الفضيحة الجنسية لمدرب الكاراتيه، وفور النشر تناقلت المواقع الإخوانية الخبر وروجته على صفحات التواصل الاجتماعي للتشهير بزوجات الضباط والقضاة.