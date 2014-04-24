قوات الأمن تعتقل المتهم الرئيسي في مذبحة الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم، أحد مرتكبي جريمة قتل القيادي حسن محمد شحاتة أثناء محاولته الهروب خارج البلاد عبر الصحراء إلى ليبيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح من إلقاء القبض على حمدي محمد بريك الجلعاوي، المتهم الرئيسي في مذبحة الجيزة، التي راح ضحيتها 4 من الشيعة، بكمين الكيلو 20 قبل هروبه إلى ليبيا.

وكانت قوات مباحث مطروح بالتعاون مع الأمن العام والأمن الوطني، تلقت معلومات عن نية المتهم الهروب إلى خارج البلاد، فتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة وأثناء قدوم سيارة ميكروباص بكمين الكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح، تم فحصه وضبط الجلعاوي، المتهم الرئيسي في مذبحة الشيعة بالجيزة، في يونيو من العام الماضي، والمتهم فيها بقتل الشيخ حسن محمد شحاتة.

وكان عدد من أهالي قرية زاوية أبو مسلم، بمحافظة الجيزة، اقتحموا منزلا يسكنه شيعة، وأضرموا فيه النار وسحلوا المتواجدين به، مما تسبب في مقتل 4 من سكان المنزل وإصابة 8 آخرين.





