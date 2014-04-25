إثيوبيا لمصر: مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين أن بلاده أكملت 32% من مشروع سد النهضة، وأنها مستعدة لأي مواجهات تختارها مصر، منتقداً ما وصفها بـالمحاولات المصرية لإعاقة بناء السد.

وأشار ديسالين أمام جلسة لبرلمان بلاده بأديس أبابا إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات، وقلل مما قال إنه تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة. وقال ديسالين إن إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها مصر أو غيرها.

وتشكو إثيوبيا من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحتى الآن دفعت إثيوبيا 1.5 مليار دولار من إجمالي التكلفة للمشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومتراً. وأشارت "رويترز" إلى أن كلفة السد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بما يمثل نحو 12% من الناتج السنوي الإجمالي لإثيوبيا.

ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية في واحد من أسرع الاقتصادات الإفريقية نمواً.