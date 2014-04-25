الجيش يبسط سيطرته على سيناء وسط الاحتفال بتحريرها

شنّ الجيش المصري غارات جوية على مناطق في الشيخ زويد شمال سيناء يتمركز فيها بعض المتشددين، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثانية والثلاثين لتحرير شبه الجزيرة المصرية، ويأتي ذلك وسط تأكيدات قادة الجيش الميداني الثاني بأن الوضع في شبه الجزيرة تحت السيطرة التامة، وأن العمليات العسكرية تراعي في المقام الأول حياة المدنيين.

يأتي القصف في إطار العمليات العسكرية المتواصلة منذ شهور للجيش المصري في شمال سيناء، بغية تجفيف منابع الإرهاب فيها واستعادة السيطرة عليها، وهي الأهداف التي يشدد قادة الجيش على أنها تحققت بالفعل، وعلى أن أي حديث عن انفلات أمني في سيناء لا يعدو كونه شائعات.

ومن جانبه، أكد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد الشحات أن هذه الجهود العسكرية تتواصل مع الحرص الشديد على حياة المدنيين، مضيفة أنها أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1380 عملية مداهمة استهدفت462 بؤرة إرهابية، وأسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية وضبط 3957 قطعة سلاح ومليونين ونصف المليون طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى 775 كيلوغراما من مادة "الانفو" شديدة الانفجار، مشيرا إلى أن هذه المادة تعادل 4 أضعاف مادة الـ "تى. إن. تي"، وذلك بخلاف ما تم تدميره من أنفاق على الحدود مع قطاع غزة والتي بلغت حتى الآن 1583 نفقا.

أكد اللواء محمد الشحات، كذلك استعداد قوات الجيش الثاني الميداني لتأمين 2141 مركزا انتخابيا في 6 محافظات بنحو 25 ألف مقاتل خلال الانتخابات الرئاسية والمزمع إجراؤها في السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر المقبل، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر مطلقاً على المهام الرئيسية للجيش الثاني.