بطولة العالم للشيشة "ممنوعة" في مصر!

أعلن الدكتور عادل عدوي - وزير الصحة والسكان المصري - أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على مسابقة "بطولة العالم للشيشة"، والمزمع عقدها بأرض المعارض بالقاهرة، بالإضافة إلى منعها؛ نظراً لأنها تعد خرقاً واضحاً لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، والتي وقعت عليها مصر بشأن مكافحة التبغ، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة لحماية الناس من آثار استهلاك التبغ ودخان التبغ غير المباشر.

يذكر أن اتفاقية مكافحة التبغ دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005. وأصبحت تلك الاتفاقية، اعتباراً من ذلك التاريخ، ملزمة بالنسبة للأطراف الموقعة (ومن بينها مصر)، مما يعني أن تلك الأطراف باتت مجبرة على تنفيذ تدابير مكافحة التبغ وفق الأحكام المبينة في الاتفاقية، بحسب ما ورد في موقع الأخبار المصرية.

"حرب الشيشة"

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تداولت خبراً عن تنظيم بطولة العالم في الشيشة في مصر بأرض المعارض يومي 24 و25 أبريل 2014 وأطلقوا على المسابقة اسم "حرب الشيشة" أوHookah Battle والفائز من هذه المسابقة سيتم تصعيده إلى "كأس العالم للشيشة"، المقرر عقدها في شهر أغسطس المقبل، حيث ستكون المنافسة حول أطول "شدة" وأجمل "رصة" وأحسن "حجر".

ويعتبر هذا خرقاً واضحاً وفجاً لما تعاهدت عليه مصر بتطبيق منع وحظر كامل وشامل على الإعلان، والترويج والرعاية لمنتجات التبغ، الذي يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنوياً، وبالتالي يجب محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة التي تضر بسمعة مصر والتزامها بتعهداتها الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن استهلاك التبغ يأتي حالياً في مقدمة أسباب الوفاة التي يمكن تجنبها حيث يسفر كل عام عن وفاة ما يزيد على ستة ملايين نسمة في مراحل مبكرة من حياتهم، منهم أكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطون التبغ أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من600 ألف من غير المدخنين الذي يتعرضون لدخانه غير المباشر.

وأشار إلى أن إجراءات الاتفاقية الرئيسية تشمل حماية الأطفال والشباب من التبغ، لاسيما من خلال منعهم من البدء في تعاطيه، ومساعدة متعاطي التبغ على الإقلاع عنه، وحماية الأشخاص الذين لا يدخنون من التعرض لدخان التبغ غير المباشر، وتحذير الناس من أخطار التبغ، وحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.