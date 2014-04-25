سلاسل بشرية لدعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي

نظم العشرات من أعضاء حزب الدستور سلاسل بشرية بميدان الساعة بمدينة نصر لدعم المرشح حمدين صباحى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في أولى فعاليات دعم حزب الدستور لصباحى في محافظة القاهرة.

وحمل المشاركون صور حمدين صباحي وأعلام حزب الدستور، كما قام بعض أعضاء حملة صباحي بتوزيع صور مرشحهم على المارة وسائقي السيارات، إضافة إلى توزيع لافتات مكتوب عليها "ليه حمدين صباحي لأنه لديه خطة لتطبيق تأمين صحي كامل لكل المواطنين، ولأنه متعلم يدرك قيمة العلم في الوطن، ولأنه يريد تطبيق العدالة الاجتماعية".

وكان حزب الدستور أعلن عن تنظيم سلسلة بشرية مساء الخميس بميدان الساعة بمدينة نصر لدعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي في الانطلاقة الأولى لحملة دعم حزب الدستور لحمدين صباحي.