صباحي يتعهد بقيادة معارضة قوية إذا خسر الرئاسة

توعد المرشح للانتخابات للرئاسة المصرية حمدين صباحي بقيادة معارضة قوية في حال عدم فوزه بالرئاسة، قائلا: "أمامنا جولة جديدة في الثورة وسنكون معارضة لا يستطيع أي حاكم أن يغفلها".

وأضاف صباحي خلال لقائه عدداً من القوى الثورية، أن الثورة لم تنجز بعد "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، وما زال الشعب محتفظا بالأمل في أن تصل هذه الأهداف للسلطة.

وتابع "الحلف الواسع من المجتمع والحركات السياسة الذي شارك في 25 يناير و30 يونيو، يريد أن يقيم دولة ديمقراطية تكون ناجحة في مواجهة التحديات"، مشدداً أن هذا الحلف يخرج منه كل من يرى 25 يناير نكسة ومن يرى 30 يونيو انقلاباً.

وتطرق صباحي في حديثه حول برنامجه الانتخابي، حيث قال "أهداف برنامجي الانتخابي مطالب الشعب في 25 يناير"، مضيفاً أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتنمية قوية، وتوزيع المكتسبات على الفقراء والمحرومين.

وأكد صباحي أنه يسعى لأن يقيم نظاما ديمقراطيا يحافظ على حق كل مصري دون تمييز بسبب الدين والانتماء السياسي والموقع الجغرافي.