فيديو حصري لـ"العربية".. مبارك يظهر ملوحاً لأنصاره

في فيديو حصري لقناة "العربية"، ظهر الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، لأول مرة من غرفته في مستشفى المعادي للقوات المسلحة في القاهرة، ملوحاً لأنصاره الذين توافدوا للاحتفال معه بعيد تحرير سيناء، اليوم الجمعة.

وبدا مبارك يلوح بيديه من خلف الزجاج الخاص بشرفة غرفته بالمستشفى. وكانت اللقطات بعيدة ولكنها واضحة.

وأكد رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك، يسري عبدالرازق، أن العشرات من أنصار ومؤيدي الرئيس الأسبق توجهوا إلى مستشفى المعادي، للتأكيد على دور مبارك في حرب أكتوبر واستكمال تحرير سيناء من خلال عملية السلام مع الإسرائيليين.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم "أبناء مبارك"، حسن الغندور، أن كل الحركات المؤيدة توجهت للمستشفى حاملة الورود والصور.

وطالب الغندور في تصريحات صحافية مؤسسات الدولة بتكريم مبارك، باعتباره بطل حرب أكتوبر وصاحب الضربة الجوية التي فتحت النصر.

ويُحاكم مبارك حالياً عن تهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، ولكن لم تصدر أحكام جديدة في القضية.