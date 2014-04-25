قاضي إعدام الإخوان يحاكم 42 متهماً جديداً

تنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، قاضي إعدام الإخوان، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة 42 إخوانياً جديداً لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتنظيم مسيرات مناهضة للجيش والشرطة في سمالوط والمنيا جنوب مصر.

من جانب آخر، تسلمت المحكمة تقرير الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الخاص برأيه في إعدام 528 متهماً بالتورط في قتل نائب مأمور واقتحام قسم شرطة مطاي، والمحدد لها جلسة الاثنين المقبل الموافق لـ28 أبريل الجاري للنطق بالحكم.

ونفى إبراهيم نجم، مستشار المفتي في تصريحات صحافية، ما نشر عن رفض أو قبول دار الإفتاء إعدام 528 شخصاً من أنصار الإخوان.

وقال: "إن رأي دار الإفتاء في القضية سري، وكل ما ينشر عن رفض أو قبول الدار إعدام بعض المتهمين في القضية أو كلهم تكهنات لا أساس لها من الصحة".

وكانت مصادر بدار الإفتاء، قد أكدت أن تقرير المفتي انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة في عمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين.