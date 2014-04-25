مقتل امرأة مصرية في اشتباك بين الأمن والإخوان

أكدت مصادر طبية في مصر، اليوم الجمعة، أن امرأة قتلت، وأصيب 6 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وقال مصدر إن القتيلة سقطت بثلاث طلقات خرطوش في البطن خلال الاشتباكات التي وقعت في وسط المدينة.

وأضافت المصادر أن المصابين سقطوا بطلقات الخرطوش أيضاً، وأن أربعة منهم نقلوا إلى مستشفيات خاصة، بينما نقل اثنان إلى المستشفى العام بالمدينة التي نقلت إليها جثة القتيلة وتدعى رضا رمضان داهش (38 عاماً).

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو، عقب احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته، اندلع عنف سياسي في مصر أدى إلى مقتل المئات. وكثف متشددون هجمات تقول الحكومة إنها أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة.

وأكد شاهد عيان أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش خلال الاشتباكات في الفيوم، وإن مؤيدي مرسي أطلقوا الألعاب النارية، كما رشقوا القوات بالحجارة.

وقال شهود عيان إن مؤيدين للرئيس السابق اشتبكوا، اليوم الجمعة، مع سكان في شرق مدينة الإسكندرية الساحلية بعد أن اعترضوا مسيرة لهم تردد هتافات مناهضة للجيش.

وأفاد شاهد أن السكان اعترضوا المسيرة بعد أن عطلت أعمالا لهم، وأن الجانبين استخدما الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة في الاشتباكات.

وصرح اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، بأن قوات الأمن تدخلت لفض الاشتباكات، وألقت القبض على عشرة من مؤيدي مرسي.

وذكر شهود عيان ومصادر أمنية أن اشتباكات مماثلة وقعت في قرية الميمون بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض على ثمانية من مؤيدي مرسي.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني أن مجندا أصيب، اليوم الجمعة، بطلق ناري في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بمدينة الشيخ زويد، إحدى مدن محافظة شمال سيناء.

وأضاف المصدر أن المجند، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة في الساق.