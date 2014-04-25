الشويمي: خارجية مصر حققت نجاحات دبلوماسية كبيرة

قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب الإفريقية تكتسب أهمية كبرى في إطار الرغبة في تقوية العلاقات بين مصر وإفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء منذ توليه منصبه في مارس الماضي، موضحاً أن زيارة تشاد وتنزانيا لها أهمية خاصة باعتبارهما من الدول القريبة من حدود مصر.

وأضاف الشويمي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الخميس، أن جولة محلب الإفريقية تأتي في إطار الحرص على تعزيز الدور المصري في الساحة الإفريقية، موضحاً أن الزيارة لها أبعاد سياسية مهمة، خاصة أن مصر لها دور مهم في حفظ السلم والأمن بوسط إفريقيا، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي في المجالات الاستثمارية والتجارية .

وتابع الشويمى أن توصيات رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقي بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر جاءت لإرضاء كيانات سياسية بهدف التدخل في شؤون مصر الداخلية خاصة الكيانات التي تصف ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري، موضحاً أن مصر دولة مستقلة تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية ولا تنتظر توصيات خارجية، مشيراً إلى أنها واجهت تحديات كبيرة قبل الموقف الإفريقي وقت اندلاع ثورة 30 يونيو، مستدلا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي كان معادياً للثورة ثم ظهرت الحقيقة جلية بانتهاكات الإخوان فأيدوا الثورة وخارطة الطريق.

وعن سبب امتناع الاتحاد الإفريقي عن المراقبة قال الشويمي إنهم يرون أن ترشح المشير من وجهة نظرهم مخالف لمواثيق الاتحاد، وهي أنه إذا حدث انقلاب عسكري في دولة ما لا يتم الاعتراف بما يحدث بعد ذلك أو ما يترتب على هذا الانقلاب، لافتاً إلى أنه ليس معنى أن الاتحاد الإفريقي لن يرسل مراقبين للانتخابات أن الدنيا ستقف عند هذا القرار فكل المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين عرضوا مراقبة الانتخابات الرئاسية، فليس مراقبو الاتحاد الإفريقي هم الذين ستتوقف عليهم الانتخابات المصرية.

واستطرد الشويمي أن وزير الخارجية نبيل فهمي حقق نجاحات كبيرة في الدبلوماسية المصرية، مشدداً على ضرورة أن تتجه مصر بجدية لإصلاح علاقاتها مع القارة السمراء، حيث تنتظر الدول الإفريقية أن تقوم مصر بخطوات إيجابية بشأن تدعيم العلاقات، متوقعاً عودة مصر إلى الاتحاد في أعقاب الانتهاء من استحقاقات خارطة المستقبل لاسيما في أعقاب الانتخابات الرئاسية وبلورة حكومة ديمقراطية.