الأمن المصري يضبط 64 شخصاً حاولوا الدخول لليبيا

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، من ضبط 64 شخصاً، جميعهم مصريون، أثناء محاولتهم دخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وجاءت هذه المحاولة عبر الدروب والمدقات الجبلية المنتشرة على الحدود المصرية الليبية قرب واحة سيوة.

وتلقى مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، إخطاراً بضبط 64 متهماً بمنطقة سيوة، داخل المنطقة الصحراوية فى طريقهم لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وجميعهم يحملون الجنسية المصرية.

كما حرر محضر بالحادث، وتقرر عرض المضبوطين على النيابة العسكرية، التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة عرضهم على نيابة مطروح العسكرية.