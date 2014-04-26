تسجيل أول إصابة بكورونا في مصر

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" المعروفة بـ"فيروس كورونا" في البلاد، حسب ما جاء في التلفزيون المصري.

وأوضح التلفزيون أن الحالة شخصت المصاب لدى رجل قادم من السعودية، وهو يعالج حالياً في مستشفى حميات العباسية بالقاهرة.

يذكر أن أربعة أشقاء لفظوا مؤخراً أنفاسهم الأخيرة داخل حميات قنا بشكل مفاجئ، عقب دخولهم للمستشفى للشكوى من ارتفاع شديد في ضغط الدم والحرارة. واشتبهت السلطات في إصابتهم بفيروس غامض.

وتتراوح أعمار المتوفين بين 3 و15 سنة فقط. وقبل وفاتهم، عمل الأطباء الفحوصات والإسعافات الأولية اللازمة لهم، لكن دون جدوى.

وأوضح مصدر طبي أنه تم أخذ العينات اللازمة من الجثث الأربعة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة المفاجئة.