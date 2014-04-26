تسجيل صوتي منسوب إلى صباحي عن محاكمة السيسي

نفت حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، ما تم تداوله حول حديث منسوب للأخير يعلن فيه عزمه محاكمة المشير عبدالفتاح السيسي إذا فاز في الانتخابات، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، اليوم السبت.

وأكدت الحملة أن ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن رغبة صباحي في محاكمة السيسي عار عن الصحة.

في المقابل تضمن التسجيل المنسوب لصباحي استنكاره لإهدار دم عناصر الإخوان المسلمين، الذين سقطوا في المظاهرات السلمية، ممن لم يتورطوا بالإرهاب.

وقال صباحي في التسجيل إنه لا يجب إنكار تلك الدماء.. كما تضمن التسجيل رغبته في محاكمة السيسي، ولكن ليس باعتباره مجرماً.

وصباحي والسيسي المرشحان الوحيدان في انتخابات الرئاسة المصرية.

وخسر صباحي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة بعد أن حلّ ثالثاً بعد محمد مرسي الرئيس المعزول، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويحظى السيسي، الذي استقال من منصب وزير الدفاع استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية، بدعم شعبي غير مسبوق، بسبب دوره في الإطاحة بحكم مرسي في 3 يوليو الماضي عقب مظاهرات شعبية عارمة ضد الأخير في 30 يونيو الماضي، وحظوظ المشير هي الأكبر في حسم نتائج الانتخابات خلال الجولة الأولى.