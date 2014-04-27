أبو شقة: السيسي مستعد لمناظرة صباحي

أكد محمد أبوشقة، المستشار القانوني لحملة لعبدالفتاح السيسي الانتخابية، أن المشير مستعد لمناظرة منافسه في سباق الرئاسة المصرية، حمدين صباحي.

وقال أبوشقة، في حديث لبرنامج "القاهرة اليوم": "المناظرة ليست أمراً مرفوضاً ونثق في الأرضية التي نقف عليها ولن نسبق الأحداث".

وفي سياق متصل، كشف أبوشقة أن السيسي سيكتب برنامجه بنفسه، لكنه سيستعين ببعض الكفاءات في تخصصات مختلفة، مؤكداً استعداد السيسي للتعاون مع كل ما يفيد مصلحة البلد أياً كانت قامته.

وأضاف أن السيسي اختار رمز النجمة لحملته الانتخابية، موضحاً أن معيار الاختيار هو السلاسة والبساطة والرمزية.

وذكر أبوشقة أن حملة السيسي لن تبدأ الدعاية الانتخابية إلا في الفترة المحددة بالقانون والتي تبدأ في 2 مايو القادم، مشيراً إلى أن المؤتمرات التي تعقد حالياً من جانب أشخاص لا ينتمون للحملة تعبر عن رؤية هؤلاء الأفراد الشخصية.

وشدد أن الحملة لديها قدر كبير من الثبات الانفعالي ولن تنزلق إلى متاهات جانبية.

وعن التبرعات للحملة، أوضح أن القانون أجاز تلقي التبرعات بضوابط أن يكون المتبرع مصرياً، مشيرا إلى أن السيسي طلب ترشيد النفقات في الحملة الانتخابية.

وفي سياق آخر، أوضح أبوشقة أن الدولة ممثلة في وزارة العدل خرقت مبدأ الحياد بقرار فتح الشهر العقاري يوم الجمعة أمام كل من يريد استكمال نماذج التأييد للمرشحين الرئاسيين، كاشفاً أنه عرض على السيسي اتخاذ إجراء قانوني تجاه ذلك ولكنه رفض لحرصه على نقاء العملية الانتخابية دون شوائب.

وأضاف: "لقد تعرضنا لتجاوزات كثيرة حيث تم إبطال نماذج التأييد الخاصة بنا من قبل بعض الموظفين في الشهر العقاري"، متحدثاً عن "أكمنة عديدة نصبت للحملة خلال جمع نماذج التأييد للسيسي".