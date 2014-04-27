السيسي: أدعو الله أن يولي أمر مصر لمن هو أهل لذلك

أكد المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أن مصر تحتاج إلى من يخدمها ويحقق أهدافها خلال الفترة القادمة، داعياً الله أن يُولى أمر مصر لمن هو أهل لذلك.

وقال خلال لقائه وفداً من الرياضيين، ضم عدداً من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين، ونجوم الألعاب الجماعية والفردية، وممثلين عن الإعلام الرياضي: "إذا كنا نحب بلدنا بصدق، ليس مهماً من يتولى الحكم، ولكن المهم أن يوفق لما فيه الخير لهذا الشعب العظيم".

وأوضح المشير السيسي أن اللقاء مع رموز الرياضة المصرية أمر في غاية الأهمية، لقدرتهم على المساهمة فى تشكيل وعي الشباب، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة الحالية من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين.

وأضاف أنه تعلم أسس الحوار والمناقشة داخل المؤسسة العسكرية، التي تعتمد على الاستماع لمختلف وجهات النظر عند اتخاذ القرار، وليس كما يظن البعض، فمنظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية تقوم على الحوار الجاد والاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر.

وكشف المشير السيسي أن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية تعيش أصعب الظروف، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مجتمعة، ولا مجال لأن يختلف المصريون أو يتصارعوا الآن، ونحتاج إلى وقوف الجميع صفاً واحداً من أجل بناء مصر.

وقال إنه من المهم جداً أن نعي خلال المرحلة الراهنة ما تحتاج إليه الدولة المصرية، خاصة إن كنا لا نملك سوى الأفكار الإيجابية، وتعظيم ما هو متاح من مواردنا الاقتصادية، إضافة إلى قوتنا البشرية، والطاقات الشبابية القادرة على صناعة المستحيل من أجل هذا البلد.

وطالب المشير السيسي كل المصريين بضرورة العمل من أجل مستقبل هذا البلد، حتى نستطيع أن نترك للأجيال القادمة كيانات حقيقية قادرة على العمل والإنتاج، بدلاً من أن نترك لهم هموماً ومشكلات واقتصاداً متعثراً.