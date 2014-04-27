السيسي يدعو للمشاركة بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات

دعا عبدالفتاح السيسي، المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية المصرية، الأحد، المصريين للمشاركة "بأعداد غير مسبوقة" في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 مايو المقبل والتي يتوقع مراقبون أن يفوز بها.

ودعا السيسي المصريين إلى "المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأعداد غير مسبوقة من أجل مصر ومستقبلها"، وذلك في لقاء له مع مستثمرين سياحيين، كما أفادت حملته الانتخابية في بيان لها.

ولام السيسي، الذي وعد بإعادة إحياء الاقتصاد وتوفير الاستقرار، "الخطاب الديني غير المرتبط بالعصر" على ما لحق من ضرر بقطاع السياحة في مصر.

وقال للمستثمرين أيضاً: "لابد أن تقوم الدولة بعمل بنية أساسية مناسبة تحقق فرص الاستثمار لرجال الأعمال في الصناعة السياحة والزراعة وكافة المجالات"، بحسب البيان.

وتراجعت عائدات السياحة في مصر بشكل كبير بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وازدادت تراجعاً بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.