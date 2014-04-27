السيسي يلتقي رموزاً من مختلف التوجهات السياسية

التقى المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مساء الأحد، وفداً من رموز الفكر الاشتراكي والناصري واليساري، في إطار التواصل مع مختلف التوجهات السياسية والرموز الوطنية والشخصيات العامة.

وضم الوفد: المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، والدكتور عبدالحليم قنديل، والدكتور جمال زهران، والدكتورة كريمة الحفناوي، وعدداً كبيراً من رموز التيار اليساري الذين عرضوا رؤيتهم للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وسيناريوهات حلها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المشير عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء عن سعادته بالتواصل مع رموز التيار الناصري والحركة اليسارية.

وأكد السيسي أن الرئيس جمال عبدالناصر قدم للإنسانية الكثير، ومصر في فترة الستينات من القرن الماضي كانت تتحرك بمستويات غير مسبوقة، ولولا حرب ١٩٦٧ لكانت اليوم في مصاف الدول المتقدمة.