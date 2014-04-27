حبس 37 متهماً في قضايا شغب الإخوان بالمنيا

برأت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد 4 متهمين، من بين 42 في أحداث العنف الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وأوقفت الدعوى ضد متهم واحد.

وفي القضيتين 3723 و780 مركز المنيا، المتهم فيهما 37 متهماً، قضت المحكمة بوقف الدعوى ضد متهم واحد كان حاضرا للجلسة، وذلك بعد قبول دفاعه بعدم دستورية المحاكمة، بينما صدرت أحكام تراوحت ما بين 3 إلى 15 عاماً ضد 36 متهماً آخرين.

وفي القضية الثالثة رقم 144 لسنة 2014 بشأن أحداث شغب والتظاهر بمركز مطاي، وتضم 5 متهمين، برأت المحكمة جميع المتهمين عدا الأول، وقضت المحكمة بحبسه لمدة 23 عاماً.

وكانت المحكمة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف قضت أمس السبت بسجن ثلاثة عشر شخصاً ينتمون لجماعة الإخوان من خمسة إلى خمسة وستين عاما مع الشغل، لإدانتهم بالتظاهر وإثارة الشغب، حضر منهم ثلاثة، فيما حوكم الآخرون الفارون غيابيا.

وتتواصل المحاكمات ضد عناصر الإخوان على خلفية أعمال العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.

حبس 12 قيادياً إخوانياً 17 عاماً بكفر الشيخ

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار علي برج، بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان بكفر الشيخ لمدة 17 عاماً، والمتهم الــ13 بحبسه 20 عاماً في قضية خرق قانون التظاهر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 نوفمبر من العام الماضي عندما تم إلقاء القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في تظاهرات ضد قانون التظاهر، وتم توجيه اتهامات لهم بتكدير الأمن العام، وترويع الآمنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووضع عبارات مسيئة للقوات المسلحة، واستعراض القوة والاعتداء على الشرطة.

من جانب آخر، أجلت المحكمة محاكمة 107 متهمين من عناصر جماعة الإخوان في أحداث عنف كفر الشيخ إلى الثلاثاء، ويواجه المتهمون تهم التحريض على العنف، والاشتراك فيه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى اتهامهم بالشروع في القتل، وإتلاف أملاك عامة، وسرقة منقولات، وحيازة أسلحة دون ترخيص، والتعدي على رجال الشرطة بجانب تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.