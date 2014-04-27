"إخوان بلا عنف" تعلن دعم المرشح صباحي

أعلنت حركة "إخوان بلا عنف" - المنشقة عن تنظيم الإخوان المسلمين - دعمها لحمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ووصفته بأنه مرشح الثورة.

وقالت الحركة في بيان لها: إنه "إعمالا لمبدأ الشورى العام كمنهج إسلامي وعقيدة راسخة في الأحكام الشرعية فلقد عقد مجلس الشورى العام بالحركة اجتماعاً طارئاً لتحديد موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية، واستمرت الخلافات بين الإخوة لتحديد الموقف النهائي، وعن الشخصية التي سوف تقف وراءها الحركة لدعمها في الرئاسة. إن القوى والتيارات السياسية التي تسعى إلى إقصاء الشباب السلمي من الحياة السياسية على الرغم من عدم تورطهم في العنف أو تحريض على العنف هو انتهاك للمواطنة وانتهاك لأحكام الدستور".

وتابعت الحركة قائلة في بيانها، إن "الحركة وطوال نشأتها حاولت وما زالت تحاول القضاء على المنهج المتشدد بالجماعة والمطالبة بمحاكمة قيادة الجماعة داخلياً وعزلهم، والتحقيق معهم جراء الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري الأصيل، وتجاه التطورات الأخيرة فلقد وافق مجلس الشورى العام للحركة بأغلبية عدد الأصوات على دعم حمدين صباحي، مرشح الثورة، والعمل على الحشد لصالحه في الانتخابات بكل السبل".