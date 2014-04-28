مصرع قاتل الصحافية ميادة أشرف بنيران الشرطة

أعلن مصدر أمني مصرع المتهم الرئيسي في قضية قتل الصحافية ميادة أشرف في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة عين شمس شرق العاصمة المصرية القاهرة .

وقال إن المتهم قيادي إخواني بمحافظة القاهرة ويدعى محمد أبوالليل، وهو المتهم الرئيسي باستهداف الشهيدة ميادة أشرف أثناء تأديتها واجبها الصحافي في منطقة عين شمس، حيث أطلق عليها الرصاص برفقة آخرين مما أدى إلى استشهادها.

وأضاف أنه وردت معلومات لضباط الأمن الوطني عن مكان وجود المتهم داخل إحدى الشقق بشارع أحمد عصمت بعين شمس، وتم استهدافه بالتنسيق مع مباحث القاهرة إلا أن المتهم شعر باقتراب قوات الأمن منه فأطلق الرصاص عليهم، وتم تبادل إطلاق النار حيث أصيب بطلق نافذ لفظ على أثره أنفاسه الأخيرة.