مصر.. حكم الإعدام الجماعي يصيب أقارب المتهمين بالهلع

بكلمات قليلة ودموع كثيرة عبّرت الحاجة صباح، القادمة من مركز مطاي، عن صدمتها هي وأقارب المتهمين من الحكم الذي أصدره القاضي سعيد يوسف بإعدام 37 متهماً وبالمؤبد على 491 آخرين في أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي في المنيا.

وأكدت صباح أن ابنها لم تكن له علاقة بأية أحداث عنف.

وقد أصدر القاضي ذاته قراراً بإحالة أوراق 683 متهماً في أحداث العدوة بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان ما تسبب في إصابة أقارب المتهمين بحالة هيستيرية جراء حكم وصفوه بالظالم في حق ذويهم.

محامو الدفاع عن المتهمين الذين رفضوا حضور الجلسات أكدوا أن الحكم جاء متوقعاً من القاضي الذي لم يستمع إلى دفاعهم ما دفع بهم إلى مقاطعة جلسات المحاكمة.

وصدرت الأحكام في ظل غياب معظم المتهمين عن الجلسة، فيما شهد محيط المحكمة تشديداً أمنياً مكثفاً تحسباً لأعمال عنف قد تقع.

ويبقى الجميع في انتظار الجلسة المقبلة في 21 من شهر يونيو المقبل والتي سيصدر فيها القاضي حكمه بعد تلقيه رأي المفتي وإن كان الجميع يتوقعون تأكيداً لحكم الإعدام.

يُذكر أن هذا الحكم بإحالة أوراق ٦٨٣ متـهماً إلى المفتي هو الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وفيما يشكـك البعض في الأحكام ويصفـها بالمسيسة يؤكـد دفاع المتهمين أن هذه الأحكام سيتم نقضها.