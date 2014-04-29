ألمانيا تستدعي سفير مصر للاحتجاج على "أحكام الإعدام"

قالت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن ألمانيا استدعت السفير المصري ببرلين للاحتجاج على ما قالت إنها أحكام إعدام جماعية صدرت أمس على أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير في بيان: "إن المئات من أحكام الإعدام تجعل مما نفهمه على أنه مبادئ ديمقراطية أضحوكة". وأضاف: "السلطات المصرية تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها وبترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو".

وصدرت أمس الاثنين أحكام بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أنصار الجماعة للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم.

وأدين هؤلاء بتهم تشمل التحريض على العنف بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.