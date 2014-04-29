مصر.. التحقيق مع وزير التعليم بسبب سيدتين من الإخوان

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المستشار عادل السيد بالتحقيق الفوري مع محمود أبو النصر وزير التعليم المصري بسبب علاقة غامضة مع سيدتين تبين فيما بعد أنهما على صلة بالتنظيم الدولي للإخوان، وتوسطتا في إنهاء صفقة أجهزة "تابلت" للوزارة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون جنيه.

وكان النائب العام قد تلقى بلاغاً من المحامي نبيه الوحش يتهم الوزير بإقامة علاقة صداقة مع سيدتين تعملان لصالح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أنهى لهما إجراءات توريد صفقة أجهزة "تابلت" للوزارة، كما أكد أن السيدتين تربطهما بالوزير علاقة وثيقة وفق الصور التي تجمعهم والتي حصل عليها وأرفقها ببلاغه، مضيفاً أن هاتين السيدتين ربما قد استدرجتا الوزير لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء وما يتخذ من قرارات وتبليغها للجهات التي تعملان لصالحها وبالتالي تبليغها إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وطالب الوحش في نهاية بلاغه بسرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة عمل التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري.

عمالة الأطفال

وقال الوحش في بلاغه إن أبو النصر كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل تولّيه حقيبة وزارة التربية والتعليم، واستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة "أمريكانا" في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، مخالفًا بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية، (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية)، ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية تم الإتيان به وزيرا للتربية والتعليم.

وكانت صحيفة "فيتو" المصرية قد نشرت 33 صورة للوزير والسيدتين في حفل عام حضره جمع كبير من رجال التربية والتعليم بديوان عام الوزارة ومديرية تعليم القاهرة ورجال الصحافة والإعلام.

وقال الصحفي عاطف فاروق مفجر القضية التي تقدم على إثرها المحامي نبيه الوحش ببلاغه إنه لاحظ اهتمام الوزير بالسيدتين وبصورة غير عادية وهو ما لفت انتباهه ودفعه فضوله الصحفي لمعرفة حقيقة هاتين السيدتين ومدى علاقتهما بالوزير.

وقال فاروق في تصريحات لـ"العربية نت" إن مصادره كشفت له عن وجود رائحة فساد في صفقة توريد أجهزة الـ"تابلت" التي توسطت السيدتان لإنهائها من جانب الوزارة وهي محل تحقيق حاليا من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 2014، وإن السيدتين ترافقان الوزير في أغلب رحلاته، ودائمتا التردد على مكتبه بالوزارة، وتحيطان به في أغلب لقاءاته مما حدا به إلى تصويرهم جميعا والبحث عن العلاقة التي تربطهما بالوزير.