مصر.. صباحي يعلن برنامجه الانتخابي الأربعاء

يعقد حمدين صباحي، المرشح للرئاسة المصرية، غداً الأربعاء، مؤتمراً صحافياً يعلن خلاله البرنامج الانتخابي الذي وضعه عدد من أهم الخبراء والباحثين في مصر.

وقالت الحملة الرسمية لصباحي إن المؤتمر سيحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين من مؤيدي صباحي، فضلاً عن أعضاء الهيئة العليا للحملة.

وأضافت أن البرنامج يعتمد على ثلاث ركائز هي: حرية يصونها النظام الديمقراطي، وعدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة، وكرامة يحميها الاستقلال الوطني.

وأوضحت أن المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية للدولة في البرنامج تنقسم إلى عدة ركائز، حيث تعتمد الركيزة الأولى على مفهوم الأمن القومي، وإعادة هيكلة الجهاز الأمني، والتوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي، وكفاءة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد.

وأضافت الحملة أن المحاور الرئيسية للركيزة الثانية هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتوجهات والسياسيات الاقتصادية، وإعادة توزيع السكان ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتطوير ودعم الزراعة والتنمية الريفية، والصناعة، والتعدين والطاقة، والبحث العلمي والتكنولوجيا، واقتصاد الخدمات مثل السياحة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا، التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على المشروعات القومية، ومنها تنمية سيناء وتنمية أرض النوبة على ضفاف بحيرة ناصر، وتنمية الساحل الشمالي بعمق 47 كم، وتنمية إقليم قناة السويس شرق وغرب القناة، وتنمية الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن الركيزة الثالثة في البرنامج هي الاستقلال الوطني، وتتمحور حول الدائرة العربية وحوض النيل، كما أنها تعتمد على إعادة بناء العلاقات وتفعيل مشروعات وحدة، بالإضافة إلى الدائرة الإفريقية والتي تعتمد على تأكيد الانتماء الإفريقي، واستقرار الأوضاع في دولتي السودان وملف مياه النيل، كما تتضمن الدائرة الأوروبية المتوسطية والدائرة الآسيوية ودائرة القوى الكبرى.