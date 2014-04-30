التهديد والاحتجاز.. ضيافة مسؤول مصري لفريق "الحدث"

استضاف رئيس هيئة مترو الأنفاق، اللواء إسماعيل النجدي، في مكتبه فريق برنامج "الشارع المصري" على قناة "الحدث"، لإجراء مقابلة معه، لكن واجب الضيافة الذي قدمه إليه كان على غير العادة، إذ تم احتجاز الفريق في مكتبه وتهديده ومصادرة الأشرطة التي بحوزته.

بدأت التفاصيل فور انطلاقة تسجيل اللقاء، واعترض النجدي على سؤال وجهته له مذيعة البرنامج، ضحى الزهيري، حول وجود أعطال في المترو، وبعد انتهاء المقابلة، أمر موظفي مكتبه باحتجاز طاقم البرنامج ومصادرة أشرطة اللقاء، وعندما رفض الطاقم تسليم الأشرطة تم انتزاعها بعد التهديد، ليتم بعدها تحرير محضر بالواقعة في قسم الأزبكية.