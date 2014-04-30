سفير مصر بألمانيا: برلين تفهمت دوافع أحكام الإعدام

أعلن سفير مصر في ألمانيا محمد حجازي أن قرار السلطات الألمانية باستدعائه إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية الحكم بإعدام عدد من عناصر الإخوان بالمنيا، إجراء دبلوماسي متعارف عليه ولا يحتمل التلوين أو التأويل، مؤكداً أن برلين تأكدت وأيقنت أن القضاء المصري كفيل بتحقيق صحيح القانون وتفهمت دوافع وحيثيات الحكم.

وأضاف حجازي، في تصريحات إعلامية لعدة قنوات فضائية مصرية، أنه أوضح للجانب الألماني العديد من الجوانب المتعلقة بهذه الأحكام خاصة أن برلين كانت تعتقد أن قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي يعد حكماً، وتابع: "بموجب تلك التوضيحات وإزالة اللبس بشأن ما عبرت عنه ألمانيا من قلق، أيقنت برلين أن القضاء المصري نزيه ومستقل ويطبق صحيح القانون ولا يتأثر بأي ضغوط سياسية أو إعلامية أو شعبية".

وأكد حجازي أنه أكد للخارجية الألمانية أن أحكام القضاء لا يجب التعليق عليها، وأن النائب العام بصفته طعن على الحكم، مشيراً إلى أن درجات التقاضي المتعددة واضحة، وأن المتهمين تمت محاكمتهم أمام محاكم جنائية وليست استثنائية.

وأضاف: "إن الأحداث التي تشهدها مصر يتم نقلها إلى العالم كله، ويجب علينا كدبلوماسيين شرح الحقيقة"، موضحاً أن الدبلوماسيين المصريين في الخارج يواجهون معركة حقيقية لمواجهة أكاذيب الإعلام الغربي.

وأشار إلى وجود 56 شخصية ألمانية شاركت في ندوة أقيمت بالسفارة المصرية بألمانيا مع وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذي كان في زيارة لبرلين منذ أيام، وتم تبادل الآراء وعرض عدد من فيديوهات تحتوي على جرائم الإخوان في الشارع المصري.

وقال حجازي إن العلاقات المصرية الألمانية قوية ومتينة وترتكز على أسس ثابتة، مشيراً إلى أن برلين ستسلم مصر غداً الخميس 3 قطع أثرية عبارة عن تمثالين ومسلة، تم تهريبها من مصر سابقاً.

وكانت ألمانيا قد استدعت السفير المصري ببرلين للاحتجاج على ما وصفته بأحكام إعدام جماعية ضد أعضاء في جماعة الإخوان، وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير: "إن المئات من أحكام الإعدام تجعل مبادئ الديمقراطية أضحوكة".