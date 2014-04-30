مرشد الإخوان المسلمين ينتقد أحكام إعدامه وآخرين

انتقد مرشد جماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، الأربعاء، قرار الإعدام الصادر بحقه وحوالي 700 آخرين من مناصري الجماعة، متوعداً بزوال ما وصفه بـ"الانقلاب" الذي أطاح بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي.

وأمام محكمة جنايات القاهرة التي مثل أمامها اليوم الأربعاء مع مرسي، تطرق بديع الى قرار الإعدام الصادر عن محكمة المنيا (جنوب القاهرة)، الاثنين، في غيابه، وقال: "لم أحضر هذه المحكمة وحُكم عليّ وألف آخرين بالإعدام"، مضيفاً أن "هذا الانقلاب سيزول".

وأضاف مرسي، الذي عادة ما يحاول مقاطعة جلسات المحاكمة بالخطابات، أن "هذا التهريج سيزول حتماً".

ويُحاكم مرسي وبديع وآخرون أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في قضية الهروب من السجن في 2011 والتخطيط لهجمات. ويواجه مرسي ثلاث قضايا أخرى.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا الاثنين الماضي قراراً بالإعدام على 683 من أنصار مرسي بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في 14 أغسطس الماضي، في أعقاب فضّ الجيش والشرطة لاعتصام للإسلاميين في رابعة العدوية بالقاهرة.

وألغت المحكمة عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار مرسي صدرت في مارس بالمنيا، وقللتها إلى أحكام سجن مؤبد. وكانت أحكام الإعدام تلك أثارت انتقادات دولية.

ومن جانبه، أكد وزير العدل المصري ناير عبدالمنعم عثمان، اليوم الاربعاء، في مؤتمر صحافي أن القضاء مستقل، وأضاف: "لماذا يكون هناك استئناف أو نقض؟ لأن القاضي بشر ويمكن أن يخطئ". وتابع الوزير أن القاضي يوسف صبري الذي أصدر أحكام المنيا معروف بالأحكام القاسية.

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.