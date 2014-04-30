مصر تسمح لوفد من الجهاد الإسلامي بالسفر عبر رفح

أعلن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن الأمن المصري سمح لثلاثة قياديين من الحركة بالسفر الأربعاء إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وهو أول تصريح يحصل عليه قياديون من الحركة منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وقال داود شهاب الناطق باسم الحركة إن وفد الحركة المؤلف من "محمد الهندي وخالد البطش ونافذ عزام غادر اليوم الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي مع مصر الى القاهرة بعد أن سمح لهم الأمن المصري بالدخول".

وأضاف "أن هذه الزيارة عادية وتأتي في إطار التواصل بين قيادات وأعضاء الحركة، وأن الوفد سيغادر مصر الى لبنان بعد ذلك".

وأعادت مصر أمس الثلاثاء فتح معبر رفح الحدودي بعد شهر من الإغلاق.

وتشهد العلاقات بين النظام المصري وحركة حماس توترات متصاعدة بسبب الهجمات المتتالية التي يتعرض لها الجيش والشرطة المصرية في سيناء.