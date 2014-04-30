مصر.. حبس صفوت حجازي عاماً بتهمة إهانة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، صفوت حجازي، بالحبس سنة لإدانته بإهانة المحكمة أثناء نظر قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرون، بعد توقف شهر عقب رفض طلب رد المتهمين لهيئة المحكمة.

وكان المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، قال للرئيس المعزول "اسكت يا مرسي"، فرد صفوت حجازي من داخل القفص "يا شعبان"، قاصداً رئيس المحكمة، وكررها مرتين، ما أثار المحكمة التي حركت الدعوى الجنائية ضده لإهانة المحكمة.

وأثبت رئيس المحكمة ما قاله صفوت حجازي ونصه "جرى إيه يا شعبان؟"، فرد عليه حجازي قائلاً: "أنا ما قولتش جرى إيه يا شعبان، أنا قولت (يا شعبان)، ترضى حد يقولك (يا شعبان)؟ لازم تقول يا دكتور مرسي رئيس الجمهورية، ولا تنادي عليه بمرسي".

وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة أن تلك الأقوال إهانة لها وتحمل الإساءة، وأن المحكمة تحرك الدعوى الجنائية له طبقاً لنص المادة 244 من قانون الإجراءات، وطبقاً لنص المواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات، والنيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لإهانته المحكمة.

وقال المحامي محمد الدماطي، إن فريق الدفاع يعتذر عما بدر من المتهم، معللاً ذلك بـتوتر الأجواء، فرد رئيس المحكمة قائلاً: "لا توجد هنا مسميات، بل يوجد متهمون، وبدون ألقاب"، فعقب صفوت حجازي قائلاً للقاضي: "تحدث بأدب مع رئيس الجمهورية".