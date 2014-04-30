وقفة احتجاجية لـ "6 أبريل" بعد حظر أنشطتها

أعلنت حركة شباب 6 أبريل، عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء، اليوم الأربعاء، أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بقرار الحظر للحركة، بالإضافة إلى استمرار الضغط لإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن 6 أبريل ليست مجرد حركة يقوم عليها بعض الشباب بل هي فكرة والأفكار لا تموت، مشيرة إلى أن قرار حظر أنشطة الحركة ومصادرة أموالها ومقراتها هي الأسوأ فيما يخص مجال الحريات بعد الثورة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين جنوب العاصمة المصرية القاهرة قد قضت أول أمس بوقف وحظر أنشطة حركة "شباب 6 أبريل"، وكل ما يتبعها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، لقيامها بالتخابر وبأعمال تشوه صورة الدولة المصرية.