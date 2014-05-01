المحكمة الجنائية ترفض شكوى من الإخوان المسلمين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت".

وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية"، أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.

وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بدءا من مطلع يونيو 2013.

وفتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر محامو حزب مرسي أن شكواهم يجب أن تقبل انطلاقا من مبدأ أن إدارة مرسي لاتزال في رأيهم الحكومة الشرعية لمصر.