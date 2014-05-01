مصر.. إحالة 102 متهم للمحاكم حول هجمات على الأقباط

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أحال، اليوم الخميس، 102 متهم إسلامي إلى المحاكمة على خلفية شن هجمات على كنائس وممتلكات قبطية في محافظة المنيا وسط مصر في أغسطس الماضي.

وستجري المحاكمة في المنيا التي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكما بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول، محمد مرسي، الاثنين الماضي، في جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، ما أثار غضبا دوليا واسعا.

ووجهت إلى المتهمين الـ102 تهمة المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة مواطنين، واستهداف كنائس ومنازل أقباط انتقاما لفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، بحسب المصدر. ولم يحدد بعد موعد المحاكمة.

وقامت حشود غاضبة ممن يشتبه بأنهم من الإسلاميين بشن هجمات على الأقباط في محافظة المنيا في صعيد مصر بتهمة دعمهم للجيش الذي أطاح بمرسي.

وهوجمت في هذا السياق أكثر من 40 كنيسة في أنحاء البلاد، معظمها في المنيا وأسيوط، بحسب ما أفادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في ذلك الوقت.

ويشكل الأقباط نحو 10% من سكان مصر، ويشتكون من اضطهادهم منذ عقود.

وفي قضية منفصلة، أحيل 160 متهما آخرون إلى المحاكمة في المنيا بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بحسب مصادر قضائية.