بان كي مون يجدد انتقاده لأحكام الإعدام في مصر

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقاده لأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري أخيراً بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال استقباله الخميس، وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقر الأمم المتحدة.

وقال المتحدث ستيفان دوياريك إن بان "أبلغ الوزير المصري قلقه البالغ حيال أحكام الإعدام العديدة والعدد الكبير من الاعتقالات المتتالية والقانون الجديد الذي ينظم التظاهرات وظروف الاعتقال في السجون وسجن الصحافيين".

ونقل المتحدث عن بان "تشديده على أن حرية التجمع والتعبير والانتخابات النزيهة هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديموقراطي".

من جهة أخرى، بحث بان وفهمي عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين والنزاع في سوريا والوضع في ليبيا ومشاكل حظر الانتشار النووي. وفي رد فعل أول على مئات من أحكام الإعدام أصدرها القضاء المصري الاثنين بحق إسلاميين ومناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر بان "أنها لا تحترم على ما يبدو القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة".

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) أصدرت الاثنين أحكاماً بالإعدام على 683 من أنصار مرسي بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في أحداث عنف في المنيا.

كما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر أنشطة حركة "6 أبريل" أبرز حركة معارضة خلال الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في بداية 2011.

