صباحي: حال انتخابي رئيساً سألغي قانون التظاهر

أكد المرشح للرئاسة المصرية حمدين صباحي أن قانون التظاهر غير دستوري وسيقوم بإلغائه حال انتخابه رئيساً.

وأوضح في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية عقدتها كبيرة مراسليها، كريستيان أمانبور، عبر الأقمار الصناعية الخميس، أنه سيصدر قانوناً لا يمنع المظاهرات بل يحميها وينظمها متعهدا بإطلاق سراح كل الذين حكم عليهم وفقًا لهذا القانون غير الدستوري.

وقال: الذين دخلوا إلى السجون سيكون مشروعي القادم إطلاق سراحهم بإجراءات قانونية تصوب ما تعرضوا له من مظالم، أما الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب فسوف يحسم القانون والدولة والشعب وجودهم ويستأصلهم تماماً.

وعن أحكام الإعدام الأخيرة التي طالت عدداً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، قال "أريد قضاء مستقلا نزيها لا يوظف لأغراض سياسية، وأعتقد أن القضاء المصري في ظل السلطة الديمقراطية بالفعل سيكون قادرا على تصويب نفسه وأن يصحح أخطاءه بنفسه".

وشدد صباحي على أن الشعب المصري على استعداد دائم لإنجاز عمليات مستحيلة وفعل ذلك يوم 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن لديه مشروعية أخلاقية لخوض الانتخابات الرئاسية لكي يصل الشعب بقواه المدنية إلى السلطة.

واعتبر أن 5 ملايين ناخب وجيل من الشباب يقف معه ويدعمونه في سباق الرئاسة، لافتًا إلى أن سياساته الاقتصادية حال وصوله إلى المنصب ستعتمد على هيكلة الدعم وتوفير الدعم الموجه للأغنياء ووضع نظام عادل للضرائب عبر الضرائب التصاعدية وضغط الإنفاق الحكومي.

