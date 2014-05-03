الحبس 10 سنوات لـ 102 من الإخوان في أحداث الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 10 سنوات على 102 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية " أحداث الظاهر". كما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالحبس سبع سنوات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدداً من الاتهامات في الأحداث التي شهدتها منطقة الظاهر، وسط العاصمة المصرية القاهرة في شهر يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أبرزها: الاشتراك في تجمهر يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، إلى جانب اتهامات أخرى؛ منها قتل مواطنين عمداً والشروع في قتل آخرين وتخريب مبان عامة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.