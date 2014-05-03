الظواهري يهاجم السلطة الانتقالية بمصر وحزب النور

هاجم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بعنف السلطة الانتقالية في مصر والقوى السياسية المشاركة في خارطة الطريق، وعلى رأسها حزب النور.

واعتبر الظواهري، في تسجيل صوتي جديد، أن "الذي يحدث اليوم في مصر جريمة مكتملة الأركان، جريمة اشترك فيها العلمانيون ودعاة الليبرالية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وكل هذا الكلام الفارغ مع العدو الخارجي الأميركي بواسطة آلة القهر العسكرية التي ربتها أميركا ومولتها ودربتها".

وجاء هذا التسجيل ضمن سلسلة "أيام مع الإمام" وهي مجموعة تسجيلات للظواهري بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل أسامة بن لادن.

وهاجم الظواهري حزب النور، الذي سماه بـ"حزب الزور"، وهو الاسم الذي يطلقه أنصار الإخوان على الحزب السلفي. واعتبر الظواهري أن حزب النور "يضفي مسحة باهتة كاذبة من الشرعية على العسكر المتأمركين والصليبيين الانفصاليين".

كما هاجم الظواهري بعنف القضاء والجيش والتيارات المدنية بمصر، حيث قال: "اليوم في مصر نواجه علمانيين فجرة، وعسكريين قتلة، وقضاة فسقة". ودعا المصريين إلى مقاومة هذه المؤسسات، ملمحاً إلى أمكانية استخدام العنف ضدها.

وذكر الظواهري أن بن لادن كان ممن حرضوا ضد "الحكام الفاسدين المفسدين"، زاعما أن بن لادن موجه الثورات العربية.

وأضاف: "أثبتت الأحداث بصيرة الشيخ، وأنه كان يدعو أن تكمل الثورات مسيرتها التي ضاعت في مستنقع الديمقراطية، وللأسف كثير من الحركات المنتسبة للإسلام تاهت واختلط عليها الأمر وضاع منها الطريق في وسط الإغراءات والأوهام".