صباحي: مصر أسقطت رئيسين ومازالت نفس السياسات قائمة

أكد حمدين صباحي، المرشح للرئاسة المصرية، أن الشعب المصري أسقط رئيسين و"مازالت نفس السياسات قائمة"، مطالبا بإصلاح جذري في الدولة.

وأكد صباحي، في كلمة له بثها التلفزيون المصري، مساء اليوم السبت، أنه "لابد من إصلاح جدي في مؤسسات الدولة، لكي تكون خالية من الفساد، وتكون حديثة وعصرية".

وأضاف أن "الشعب المصري قادر على التنمية الكبرى"، وأن "التوزيع العادل للثروة حق على الدولة، ويجب توفير فرص عمل كبيرة من خلال نشاط اقتصادي هائل"، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن كل هذه النقاط.

وتابع: "مصر تستحق تنمية كبرى وتوزيعا عادلا للثورة"، داعيا إلى إقامة حرب ضد الفقر.

وأشار صباحي إلى أن الدولة المصرية أصبحت "فاشلة" و"هشّة" ونخرها "سوس الفساد"، لذلك لابد من إصلاحها جذريا.

وكان صباحي قد بدأ بيانه بالآية القرآنية "وما النصر إلا من عند الله"، مضيفا: "أتقدم لكم مرشحا لرئاسة الجمهورية، وأطلب أصواتكم لتحقيق مطالب الثورة في إنشاء وطن غني بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وفي سياق آخر، كشف أنه حال انتخابه رئيسا سيوقف العمل بقانون التظاهر حتى إصلاحه، وسيفرج عن مسجوني الرأي.