مقتل شخص في انفجار قرب محطة لقطارات الأنفاق بالقاهرة

قالت مصادر أمنية إن سيارة مفخخة انفجرت قرب محطة لقطارات الأنفاق وسط القاهرة، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص في ثاني انفجار بالعاصمة المصرية بعد هجوم بقنبلة في وقت سابق أودى بحياة شرطي في حي مصر الجديدة.

وأوضح مسؤول بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية المصرية، أن الانفجار الذي وقع قرب محطة المترو بشارع رمسيس وسط العاصمة القاهرة، استهدف سيارة مملوكة لضابط سابق بالجيش يدعى بسام رشوان، ما أدى إلى مصرعه وانشطاره إلى نصفين.

وقال المسؤول إن مجهولين زرعوا قنبلة أسفل مقعد قائد السيارة، وفجّروها عن طريق الهاتف المحمول.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة بجانب السيارة التي تم تفجيرها على شكل سماعات صغيرة، كما عثروا على جسم غريب آخر بوسط الشارع يشبه السماعات الكبرى، وتم التعامل معه، فيما أعلنت وزارة الصحة عدم وجود مصابين في الحادث.

وكان التلفزيون المصري، أكد في وقت سابق، سماع دوي انفجار لسيارة قرب محطة للمترو، في قلب القاهرة، مضيفاً أن هناك قتيلين وجرحى.

وأفادت الداخلية المصرية بأن السيارة التي قامت بالعملية كان بداخلها شخصان قتل أحدهما وفر الآخر.

وأضافت أن السيارة التي انفجرت لم يكن عليها لوحات معدنية.

وقالت مصادر رسمية إن انتحاريين اثنين قتلا جنديا وأصابا سبعة آخرين على الأقل في جنوب سيناء صباح اليوم.