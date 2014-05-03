حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

قرر حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، اليوم السبت، دعم المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وكانت الهيئة العليا لـ"النور" قد عقدت اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، لاختيار المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات الرئاسة، وأسفر التصويت عن اختيار المشير السيسي بأغلبية كبيرة.

وقال الدكتور يونس مخيون إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج لقاءات الحزب مع المرشحين الرئاسيين السيسي وحمدين صباحي، وتمت مناقشة الموضوع من كافة جوانبه، وكانت نتيجة التصويت لصالح السيسي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن "الدعوة" وذراعها السياسية حزب النور سيتفقان على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية.

وأشار برهامي إلى أن الدعوة تختار وفقا لمعيار الدين والأخلاق ومصلحة الوطن والمواطن، وأن فساد الحاكم بعد توليه ليس مسؤولية الدعوة.

وأضاف خلال لقائه بشباب الدعوة السلفية وأعضاء حزب النور بكفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، بقاعة نادي الإرادة والتحدي التابع لمديرية الشباب والرياضة باستاد مدينة كفر الشيخ، "لا أظن أن يأتي على مصر حاكم فاسد".

ورفض برهامي دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مطالبا شباب الدعوة بالنزول لاختيار الحاكم للبلاد بعد استخارة الله سبحانه وتعالى، ووفق معيار الكفاءة والولاء والانتماء للوطن.