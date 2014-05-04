"أنصار بيت المقدس" تتوعد بمزيد من الهجمات في مصر

توعدت جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تستلهم أفكار القاعدة، الأحد، بتنفيذ مزيد من الهجمات في مصر في بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن هجومين انتحاريين وقعا الجمعة، عشية انطلاق حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت "أنصار بيت المقدس"، أكثر الجماعات الجهادية المسلحة نشاطاً في مصر، في بيان نشر على مواقع جهادية، "نعلن مسؤوليتنا عن الهجومين اللذين استهدفا حاجزاً أمنياً وحافلة سياحية في محافظة جنوب سيناء".

وأضاف البيان، "لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نقتص لدماء المسلمين وأعراضهم"، في إشارة واضحة إلى عزم هذه الجماعة المسلحة مواصلة هجماتها في مصر.

وخاطب التنظيم في بيانه من سماهم "أهلنا في مصر داعياً إياهم لأن ينتفضوا ضد هذا النظام الطاغوتي الغاشم، وأن يثأروا لدمائهم وأعراضهم وألا يكتفوا بالحراك السلمي"، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وقتل جندي وأصيب خمسة شرطيين الجمعة في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش للشرطة والجيش في مدينة الطور في جنوب سيناء.

في الوقت نفسه تقريباً، أصيب خمسة عمال بجروح في هجوم انتحاري آخر استهدف حافلة على طريق مجاور.

وأعلنت "بيت المقدس"، مسؤوليتها سابقاً عن عدة اعتداءات كبيرة أبرزها تفجيران استهدفا مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة في ديسمبر الماضي، ومديرية أمن القاهرة في قلب العاصمة المصرية في يناير 2014.