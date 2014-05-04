بالفيديو.. أهداف السيسي من رئاسة مصر

أظهر فيديو نشرته القناة الرسمية لحملة المشير عبدالفتاح السيسي، أهداف المشير من رئاسة مصر.

وأتى ذلك خلال حديث ذكره السيسي من خلال هذا الفيديو، إذ أكد أن الوعود والكلام المعسول من أسهل الأمور فى التعامل مع البشر، لكني أعاهد رب البشر أن أكون مخلصاً وأميناً ونزيهاً شريفاً مع المصريين.

وأضاف: "إنه ليس صاحب مصلحة من جلوسه على كرسي الرئاسة، وأن كل مهمته أن يستقر الوطن ويواجه مشاكله"، مضيفاً أن المصريين أعطوا نسبة معتبرة من أصواتهم للإخوان، في إطار عقد بأن تستمر الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة، إلا أن هذا لم يحدث ولم يكن سيحدث، وهذا ما شعر به المواطنون".

وأشار إلى أنه: "لقد قمنا بحماية الإسلام والمواطنين في مصر، وأدعو الله أن يكون لنا أجر في هذا العمل". وأضاف: "ليس لديّ جميل على مصر، ومن أنا حتى أحسن لمصر، لقد كان من الصعب على نفسي أن أرى الناس تتألم وتموت رعباً، أو تتدهور الأمور وأقف صامتاً، لذلك تدخلنا، وهذا ليس إحساناً منا على شعبنا".

وقال إنه ينظر للشباب بكل تقدير واحترام، وكل أماني طيبة في أن يكونوا جزءاً من بناء المستقبل، لافتاً إلى أن الوطن يحتاج إلى مواطنين لديهم طاقة عمل وإخلاص وأمانة ونزاهة بلا حدود.