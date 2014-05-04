صباحي يتخذ من أسيوط بداية لحملته الانتخابية

اختار حمدين صباحي، المرشح لرئاسة مصر، محافظة أسيوط في صعيد مصر ليبدأ حملته الانتخابية، شارحاً ملامح برنامجه الانتخابي للمصريين في مؤتمر جماهيري، ومؤكداً على دور هام لصعيد مصر وساكنيه في التنمية على كافة المستويات، الصناعية والتعليمية والسكانية، وكانت السياسة هي أبرز نقاط البرنامج.

وقال حمدين صباحي: "لن يسمح لنظام مبارك ولا نظام الإخوان بالعودة لممارسة أي دور سياسي في مصر حال وصوله للحكم".

كما رأى البعض في حديث صباحي هجوماً مستتراً على السيسي.

وظهر صباحي لاحقاً في حديث مسجل على التلفزيون الرسمي في خطوة يرى مراقبون أنها تدحض الاتهامات لأجهزة الدولة بدعم المرشح المنافس عبدالفتاح السيسي.

من جهة أخرى، عقد السيسي اجتماعاً مع رؤساء تحرير الصحف المصرية تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي.

ويرى متابعون أنه من الصعب على السيسي أن يتواجد في مؤتمرات جماهيرية كما يفعل صباحي، نظراً للتهديدات الأمنية.

ومن جانبه، أعلن حزب النور السلفي بعد اجتماع قادته، تأييده للمشير السيسي رئيساً لمصر، الأمر الذي توقعه الكثيرون، خاصة بعد مواقف حزب النور الأخيرة.