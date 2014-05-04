تأجيل محاكمة مرسي في "أحداث الاتحادية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بتهمة قتل متظاهري الاتحادية، لجلسة 13 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

وكان مرسي قد وصل إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، حيث تم نقله من محبسه بسجن طرة عن طريق طائرة هليكوبتر إلى مكان انعقاد جلسة محاكمته، نقلاً عن تقارير لوسائل إعلام مصرية.

ويحاكم مرسي عن "أحداث الاتحادية" التي وقعت أمام القصر الجمهوري في حي مصر الجديدة بالقاهرة، والمتهم فيها مع عدد من قيادات الإخوان.

ووقعت الأحداث المذكورة في 5 ديسمبر الماضي، حيث دارت مواجهات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، فيما عُرف باسم "الأربعاء الدامي"، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، من بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.

وعزل الجيش المصري مرسي في 3 يوليو الماضي، عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو.