اشتباه في أول وفاة بـ"فيروس كورونا" بمصر

نقل التلفزيون المصري عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن السلطات المصرية تحقق في أول حالة وفاة يشتبه في إصابتها بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا).

ونقلت قناة النيل للأخبار عن وكيل وزارة الصحة في بورسعيد قوله إن امرأة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا توفيت، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، الأحد، أن جميع الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي والبالغ عددها 57 حالة، تم فحصها وتحليل عينات منها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة وجاءت سلبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في مصر بعد الحالة التي تم الإعلان عنها، السبت الماضي، والتي كانت قادمة من المملكة العربية السعودية.

وظهر فيروس كورونا في الشرق الأوسط عام 2012 وهو ينتمي لنفس أسرة فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).