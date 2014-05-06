السيسي في أول ظهور تلفزيوني: كشفت محاولتين لاغتيالي

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر المشير عبدالفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية أنه كشف محاولتين لاغتياله، من دون تفاصيل حول ما إذا كان قد تم كشف هوية الأطراف التي حاولت القيام بهذا الأمر.

وقال المشير السيسي إنه قرر الترشح للرئاسة في مصر لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية أنه لم يتمكن من تجاهل دعوة المصريين له للترشح.

كما رفض السيسي الاتهامات الموجهة له بأنه سيحكم البلاد بعقلية عسكرية في حال فوزه بالرئاسة، وقال في هذه المقابلة التلفزيونية إن عمله في المخابرات والجيش يزيد من خبرته ويصقلها.

ونفى السيسي عن نفسه أن يكون مرشح الجيش للانتخابات الرئاسية، مضيفاً: إن الجيش لم يحكم مصر في السابق ليعود ويحكم اليوم.

وسئل السيسي خلال المقابلة التي أجرتها معه قناتا "أون تي في" و"سي بي سي" المصريتان عما إذا كان يستبعد تماماً المصالحة مع جماعة الإخوان إذا فاز في الانتخابات، وهل يعني ذلك أنه "لن يكون هناك شيء اسمه الإخوان المسلمون في ظل حكمه"، فأجاب إيجابا وقال بالعامية المصرية "أيوه كده".