السيسي لسيدات مصر: "كده ها نعمل مشكلة مع الرجالة"

هتفت ممثلات المرأة المصرية في مختلف القطاعات خلال مؤتمر المرشح للرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي، قائلات: "بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي"، فردّ المشير عليهن بابتسامة قائلاً: "كده ها نعمل مشكلة مع الرجالة".

كما تعالت بالقاعة هتافات السيدات بالعديد من العبارات الأخرى مثل "أنت يا سيسي طلعت بجد.. زيك زي النيل والسد"، وأخرى "أنت الأب وأنت الأخ.. اخترناك وإحنا وراك" و"مرأة وشاب.. كلنا اخترناك" و"تحيا مصر.. تحيا مصر".

ومن جانبها طالبت منسقة المؤتمر الحضور بالتزام الصمت قليلاً حتى يتمكن المشير من الحديث إليهم، حيث أعرب عن أمله في أن يكون أهلاً لهذه المحبة، قائلاً: "أتمنى أن أكون بالفعل أستحق هذه المحبة".

وتواصلت الزغاريد ولم تهدأ، حين قال السيسي "أنا عايزكم تقفوا جمب بلدكم، بيتنا الكبير".

وتولت إحدى السيدات الرد قائلة: "حاضر يا ريس علشان خاطرك إنت بس يا ريس"، أما الباقيات فتكفلن بمواصلة الزغاريد.