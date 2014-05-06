الفول والفلافل.. سلاح المصريين للفتك بـ"كورونا"

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بجامعة عين شمس، أن مناعة المصريين قوية وقادرة على هزيمة فيروس "كورونا" بسبب تناولهم للبقوليات وعلى رأسها "الفول" و"الفلافل" بكثرة إضافة للخضروات الطازجة والسلاطة والعدس.

وقال في تصريحات لـ"العربية نت" إن خفة دم المصريين تعد عاملاً آخر لحمايتهم من الفيروس، حيث إنه من المعروف علمياً وطبياً أن روح المرح والدعابة والفكاهة تقلل حدة التوتر الذي يؤدي لإصابة الإنسان بنحو 40 مرضا ويعمل على نقص المناعة وبالتالي سهولة اختراق الفيروسات لجسم الإنسان.

وأضاف بدران أن نقاط الضعف التي يستغلها فيروس "كورونا" في ضحاياه تتمثل في نقص المناعة والجهل بطرق العدوى وتقدم العمر، وعدم استخدام الأقنعة الواقية، وعدم غسل الأيدي أو تنظيف الأسطح المحتمل تلوثها والبطء في التشخيص والعلاج موضحا أن فيروس الأنفلونزا العادية يقتل 1370 شخصا كل يوم وبمعدل نصف مليون سنويا بسبب نقص المناعة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا "سيصعب عليه اختراق أجساد البشر مستقبلا بعد أن تم اكتشاف مضادات مناعية طبيعية ضد المرض مما يمهد لاستنباط أمصال مناعية وتطعيمات واعدة تحمي من العدوى قريبا، مضيفا أن ميكانيكية عمل هذه المضادات تعتمد على منع التصاق أشواك الفيروسات مع المستقبلات في خلايا الجهاز التنفسي".

بوابة الوقاية والنجاة

وأكد بدران أن معرفة طرق العدوى تعد بوابة الوقاية والنجاة من فيروسات الأنفلونزا الحالية والمستقبلية، وأن المناعة الفائقة تمكن البشر من الانتصار في معركة العدوى خاصة بالنسبة للفيروسات التي تغزو الجسم عن طريق الاستنشاق.

وقال إن 70% من الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يموتوا وتم شفاؤهم، وذلك بسبب قوة مناعة أجسامهم مؤكدا أنه لا داعي لفرض قيود على السفر أو التنقل أو العمرة أو الحج للأشخاص العاديين احترازا من الإصابة بالفيروس، مضيفا أن الحذر يكون بالنسبة للأشخاص المصابين بنقص المناعة والمسنين والأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى الأورام والحالات الحرجة، مشيرا إلى أن فيروس المرض هش ويموت بالمطهرات المعتادة المتوفرة في الصيدليات.